RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Коли варто змінити професію

Коли варто змінити професію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 12:54

Коли варто змінити професію

Пропонуємо до обговорення:
Вам не вистачає грошей, хоч ви й не новачок у сфері.

Дивися повний текст Коли варто змінити професію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96533
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 12:54

основне забули зазначити: "коли все задовбало" )
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3262
З нами з: 03.02.13
Подякував: 322 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 28 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи варто зараз купувати долар, і що буде з курсом валют...
R2 » Нед 05 гру, 2021 18:04
3 206
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 23:40
equinox
В Україні можуть змінити принцип нарахування...
R2 » Нед 05 гру, 2021 14:59
2 144
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 15:52
GALeon
Коли Київ запустить оплату банківською карткою в...
R2 » Суб 04 гру, 2021 15:29
1 91
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 гру, 2021 18:04
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.