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Дивися повний текст Коли варто змінити професію.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 гру, 2021 12:54
Коли варто змінити професію
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Дивися повний текст Коли варто змінити професію.
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