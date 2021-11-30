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Скільки буде коштувати долар
у 2022 році - думка експерта

Скільки буде коштувати долар у 2022 році - думка експерта
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 13:02

Скільки буде коштувати долар у 2022 році - думка експерта

Пропонуємо до обговорення:
Такий прогноз озвучив аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

Дивися повний текст Скільки буде коштувати долар у 2022 році - думка експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 13:02

ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники...
ruslan42212
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