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В Україні можуть змінити
принцип нарахування...

В Україні можуть змінити принцип нарахування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 14:59

В Україні можуть змінити принцип нарахування...

Пропонуємо до обговорення:
Новий закон "Про ОСЦПВ" змінить принципи виплати відшкодування власникам ненових автомобілів. Головна відмінність – не буде враховуватись коефіцієнт зносу.

Дивися повний текст В Україні можуть змінити принцип нарахування відшкодування за ДТП.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 14:59

+1000% , сейчас полное кидалово. Если МТСБУ еще придерживается каких-то норм, то страховые заставляют ремонтировать на их СТО или же выплачивают сущие копейки, за которые даже дядя Ваня из соседнего гаража побрезгует браться за ремонт.
agcsc
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 15:52

Re: В Україні можуть змінити принцип нарахування...

agcsc написав:+1000% , сейчас полное кидалово. Если МТСБУ еще придерживается каких-то норм, то страховые заставляют ремонтировать на их СТО или же выплачивают сущие копейки, за которые даже дядя Ваня из соседнего гаража побрезгует браться за ремонт.
начнутся кидалова с другой стороны))))
GALeon
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