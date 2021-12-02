Новий закон "Про ОСЦПВ" змінить принципи виплати відшкодування власникам ненових автомобілів. Головна відмінність – не буде враховуватись коефіцієнт зносу.
Дивися повний текст В Україні можуть змінити принцип нарахування відшкодування за ДТП.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 гру, 2021 14:59
В Україні можуть змінити принцип нарахування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні можуть змінити принцип нарахування відшкодування за ДТП.
Додано: Нед 05 гру, 2021 14:59
+1000% , сейчас полное кидалово. Если МТСБУ еще придерживается каких-то норм, то страховые заставляют ремонтировать на их СТО или же выплачивают сущие копейки, за которые даже дядя Ваня из соседнего гаража побрезгует браться за ремонт.
Додано: Нед 05 гру, 2021 15:52
Re: В Україні можуть змінити принцип нарахування...
начнутся кидалова с другой стороны))))
|