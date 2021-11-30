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Китай на межі колапсу: як це вплине на економіку України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 05 гру, 2021 20:52
Пропонуємо до обговорення:
У Китаї криза торкнулася будівельної промисловості та енергетичного сектору, що може дестабілізувати економіку світу, зокрема України. Втім, наша держава має шанс уникнути тяжких наслідків.
Дивися повний текст Китай на межі колапсу: як це вплине на економіку України
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R2
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Додано: Нед 05 гру, 2021 20:53
Помню подобные статьи 2008г))
Летом начался ипотечный кризис в США, а у нас всё рухнуло в 2009г. А ведь тоже говорили что у нас всё отлично, экспорта в США у нас минимум и тд и тп.
Вопрос только один что покупать, тушёнку, доллары или ружьё?))
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straponesa
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Додано: Нед 05 гру, 2021 21:47
straponesa написав:
Помню подобные статьи 2008г))
Летом начался ипотечный кризис в США, а у нас всё рухнуло в 2009г. А ведь тоже говорили что у нас всё отлично, экспорта в США у нас минимум и тд и тп.
Вопрос только один что покупать, тушёнку, доллары или ружьё?))
vitaliian написав:
2008
Инодочки испугались что наши ипотечники с липовыми справками перестанут платить кредиты за хрущи от 100куе , которые не взял только ленивый, Понимая что сами надули пузырь , кредитование в твердых валютах закрылось и делать здесь больше нечего что вызвало отток капитала. Вот вам коротко суть украинского кризиса 2008. Его причины внутренние, кто брал неподьемные валютные кредиты на квартиры омерика или пэрэсичные?
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Додано: Нед 05 гру, 2021 22:37
Смішна стаття. До когось дійшла новина про історію з Евергранде, якій вже сто років в обід. Уже зовсім немає про що писати? Ще б зрозумів таку гарячу "новину" на якомусь лівому ресурсі. Але хотілось би, щоб спеціалізовані все ж таки тримали якусь планку.
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espanol
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Додано: Пон 06 гру, 2021 09:40
А никто не обратил внимание что китайцы "экспортируют
" ресурсы для покрытия внутреннего спроса. Дальше вопрос о уровне статьи исчез. "Девочки-дизайнеры" они такие.
straponesa
Патроны нужно покупать, зачем Вам незаряженное ружьё.
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xmen
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Додано: Пон 06 гру, 2021 09:52
straponesa написав:
Помню подобные статьи 2008г))
Летом начался ипотечный кризис в США, а у нас всё рухнуло в 2009г. А ведь тоже говорили что у нас всё отлично, экспорта в США у нас минимум и тд и тп.
Вопрос только один что покупать, тушёнку, доллары или ружьё?))
Рогатку с ней надёжней.
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Ratatui
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Додано: Пон 06 гру, 2021 14:35
[quote="5350116:xmen"]А никто не обратил внимание что китайцы "экспортируют
" ресурсы для покрытия внутреннего спроса. Дальше вопрос о уровне статьи исчез. "Девочки-дизайнеры" они такие.
+1
И такое постоянно, начиная от простейших ошибок-описок, и заканчивая "нет предела совершенству"
Да какая разница (с)
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alter
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Додано: Пон 06 гру, 2021 15:40
xmen написав:
Патроны нужно покупать, зачем Вам незаряженное ружьё.
кстати - верное решение ибо если есть патрон, то им можно выстрелить с помощью трубки, деревяшки и пары гвоздей, а вот с ружьем без патронов остается только психологическое воздействие. И да - перепутать экспорт с импортом это сильно.
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