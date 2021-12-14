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Як зміниться карантин з 6
грудня: документи, штрафи...

Як зміниться карантин з 6 грудня: документи, штрафи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:24

Як зміниться карантин з 6 грудня: документи, штрафи...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні від 6 грудня зміниться термін дії «жовтого» сертифікату вакцинації.

Дивися повний текст Як зміниться карантин з 6 грудня: документи, штрафи (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 20:24

О транспорте не слова.Напишите,если кто в курсе...
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Да этого шмурдяка давно гнать в растов надо, урод.
DmitryV
 
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