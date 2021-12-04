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Українці встановили новий
рекорд з мiкрокредитів

Українці встановили новий рекорд з мiкрокредитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:32

Українці встановили новий рекорд з мiкрокредитів

Пропонуємо до обговорення:
За перші три квартали 2021-го МФО було видано швидких кредитiв на суму 49 млрд грн.

Дивися повний текст Українці встановили новий рекорд з мiкрокредитів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 13:33

Кто эти люди, платящие процентов в сутки сколько банки просят за месяц?
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 16:46

Re: Українці встановили новий рекорд з мiкрокредитів

есть такие
преимущественно женского полу

конторы тоже мутные, в каких-то выписки, српавки все дела, в остальных только сумма к уплате - платишь как в бочку, еще и платежи теряют

но в провинции банков почему-то боятся
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 17:50

  summacut написав:Кто эти люди, платящие процентов в сутки сколько банки просят за месяц?

Те, кому банки кредит не дадут. Безработные, люди с плохой кредитной историей и т.п.
Gastarbaiter
 
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