За перші три квартали 2021-го МФО було видано швидких кредитiв на суму 49 млрд грн.
Дивися повний текст Українці встановили новий рекорд з мiкрокредитів.
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Додано: Пон 06 гру, 2021 13:32
Українці встановили новий рекорд з мiкрокредитів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці встановили новий рекорд з мiкрокредитів.
Додано: Пон 06 гру, 2021 13:33
Кто эти люди, платящие процентов в сутки сколько банки просят за месяц?
Додано: Пон 06 гру, 2021 16:46
Re: Українці встановили новий рекорд з мiкрокредитів
есть такие
преимущественно женского полу
конторы тоже мутные, в каких-то выписки, српавки все дела, в остальных только сумма к уплате - платишь как в бочку, еще и платежи теряют
но в провинции банков почему-то боятся
Додано: Пон 06 гру, 2021 17:50
Додано: Вів 07 гру, 2021 09:29
А я-то думал: кто все эти люди, которые ведутся на "супервыгодные предложения" наличных, с которыми всякие роботы периодически звонят на телефон. Да и банки звонят тоже, причём вживую, чем задалбывают ещё больше, ведь банк нельзя сразу послать, вдруг там что-то важное. А оказывается, что такие есть, и много. Люди - идиоты.
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