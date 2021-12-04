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Чому так і не запрацювала угода
про відкрите небо з ЄС —...

Чому так і не запрацювала угода про відкрите небо з ЄС —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 07:59

Чому так і не запрацювала угода про відкрите небо з ЄС —...

Пропонуємо до обговорення:
Окремі положення угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС, які, як гадалося, мали набути чинності у грудні, досі не почали діяти.

Дивися повний текст Чому так і не запрацювала угода про відкрите небо з ЄС — пояснення Мінінфраструктури.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 07:59

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