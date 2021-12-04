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Від 10 до 500 тис. грн і більше: НБУ повідомив розподіл...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 гру, 2021 12:07
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R2
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Додано: Вів 07 гру, 2021 12:07
кто там спрашивал про депозиты в случае войны? все отдадут , до 200к
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cohan
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