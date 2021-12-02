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Скільки заробляють українські
ІТ-фахівці (дослідження)

Скільки заробляють українські ІТ-фахівці (дослідження)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 17:37

Скільки заробляють українські ІТ-фахівці (дослідження)

Пропонуємо до обговорення:
Редакція ain.ua з'ясувала, які зарплати отримують працівники IT-сфери у другій половині 2021 року.

Дивися повний текст Скільки заробляють українські ІТ-фахівці (дослідження).
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 17:37

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cohan
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