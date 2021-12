Скільки заробляють українські ІТ-фахівці (дослідження)

Додано: Сер 08 гру, 2021 10:38

А чем это отличается от любого другого экспорта, как если производить мобильники или автомобили, которые затем продаются по всему миру? Работники делают определенный вклад в некий продукт, который затем продается где-то за рубежом (в Украине просто некому платить такие деньги). В принципе у нас есть и небольшая собственная продуктовая ниша, но все равно для выхода на глобальные рынки рано или поздно появляется необходимость "глобализироваться". Например для выхода в ЕС чтобы был офис на территории ЕС или чтобы в структуре собственности изначально украинской IT конторы, какой-то частью (более 50%) владела иностранная корпорация. То есть получается выбор - условно либо ты распоряжаешься 100% прибыли в 1млн$, работая на наш рынок, либо вливаешься в более крупную, масштабируешься, расширяешься и имеешь 30-40% от прибыли в 10млн$.

Важно что эти деньги заходят в страну и тратятся в основном здесь. Кроме того, это очень выгодно - жить в Украине, а работать на зарубеж. Поэтому, хоть специалисты и востребованы везде, лишь довольно малый процент куда-то уезжает. А есть и те, кто уехал, пожил и вернулся. А за счет их денег подогреваются и смежные сферы - сфера услуг, недвига и т.д.



На данный момент спрос на специалистов только растет. Причем спецы из постсовка это хороший бренд, в отличие от "индусских кодеров". Индусы и арабы тоже кое-что умеют, они работают достаточно дисциплинированно, но шаблонно - чуть что пошло не по рутине, сразу "..please help me, i don't know". Наши более любопытны и не боятся лезть в проблему, с которой никто никогда не сталкивался, и рано или поздно ее разрешают. Правда могут забыть или забухать, но в рамках разумного. Здесь влияет и хорошая образовательная база технических наук и наплевательство на копирайт (возможность с юности тренироваться на ломанных энтерпрайз версиях продуктов, там где западный джун вначале должен отвалить немало денег за обучающие версии и курсы).

Украина в этом плане развивается куда лучше соседей. У россиян, хоть и более широкий собственный рынок, но есть проблемы в виду санкций, которые идут как снаружи, как и изнутри (типа требований по хранению личных данных на территории РФ), а Беларусь вообще очень мощно выстрелило в ногу собственному IT.



однако у нас тоже есть определенные негативные тенденции, как во внешней политике, где военная угроза может провоцировать отток, так и изнутри, в виде различный "дия-сити" и т.д. поскольку толковые спецы вымываются из госслужб, там есть немало недалеких, но инициативных, с рычагами. поживем - увидим.