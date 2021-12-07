Редакція ain.ua з'ясувала, які зарплати отримують працівники IT-сфери у другій половині 2021 року.
Дивися повний текст Скільки заробляють українські ІТ-фахівці (дослідження).
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Додано: Вів 07 гру, 2021 17:37
Скільки заробляють українські ІТ-фахівці (дослідження)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки заробляють українські ІТ-фахівці (дослідження).
Додано: Сер 08 гру, 2021 02:38
но ведь все эти ІТ-фахівці работают по факту за границей. Только живут в Украине. Можно ли говорить что они украинские?
Додано: Сер 08 гру, 2021 10:22
Аналогичный случай: китаец живет, платит налоги и чего-то производит в Китае. Но всю свою продукцию гонит на экспорт (до недавнего времени такое составляло кабы не больше половины китайского ВВП). Можно ли говорить, что он работник китайский? До сих пор говорили, но может все и не правы
Додано: Сер 08 гру, 2021 10:38
Цитрин
А чем это отличается от любого другого экспорта, как если производить мобильники или автомобили, которые затем продаются по всему миру? Работники делают определенный вклад в некий продукт, который затем продается где-то за рубежом (в Украине просто некому платить такие деньги). В принципе у нас есть и небольшая собственная продуктовая ниша, но все равно для выхода на глобальные рынки рано или поздно появляется необходимость "глобализироваться". Например для выхода в ЕС чтобы был офис на территории ЕС или чтобы в структуре собственности изначально украинской IT конторы, какой-то частью (более 50%) владела иностранная корпорация. То есть получается выбор - условно либо ты распоряжаешься 100% прибыли в 1млн$, работая на наш рынок, либо вливаешься в более крупную, масштабируешься, расширяешься и имеешь 30-40% от прибыли в 10млн$.
Важно что эти деньги заходят в страну и тратятся в основном здесь. Кроме того, это очень выгодно - жить в Украине, а работать на зарубеж. Поэтому, хоть специалисты и востребованы везде, лишь довольно малый процент куда-то уезжает. А есть и те, кто уехал, пожил и вернулся. А за счет их денег подогреваются и смежные сферы - сфера услуг, недвига и т.д.
На данный момент спрос на специалистов только растет. Причем спецы из постсовка это хороший бренд, в отличие от "индусских кодеров". Индусы и арабы тоже кое-что умеют, они работают достаточно дисциплинированно, но шаблонно - чуть что пошло не по рутине, сразу "..please help me, i don't know". Наши более любопытны и не боятся лезть в проблему, с которой никто никогда не сталкивался, и рано или поздно ее разрешают. Правда могут забыть или забухать, но в рамках разумного. Здесь влияет и хорошая образовательная база технических наук и наплевательство на копирайт (возможность с юности тренироваться на ломанных энтерпрайз версиях продуктов, там где западный джун вначале должен отвалить немало денег за обучающие версии и курсы).
Украина в этом плане развивается куда лучше соседей. У россиян, хоть и более широкий собственный рынок, но есть проблемы в виду санкций, которые идут как снаружи, как и изнутри (типа требований по хранению личных данных на территории РФ), а Беларусь вообще очень мощно выстрелило в ногу собственному IT.
однако у нас тоже есть определенные негативные тенденции, как во внешней политике, где военная угроза может провоцировать отток, так и изнутри, в виде различный "дия-сити" и т.д. поскольку толковые спецы вымываются из госслужб, там есть немало недалеких, но инициативных, с рычагами. поживем - увидим.
Додано: Сер 08 гру, 2021 10:42
Re: Скільки заробляють українські ІТ-фахівці (дослідження)
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