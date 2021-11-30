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Дивися повний текст Україна запускає добровільне фармакологічне медстрахування: скільки коштує і як працюватиме.
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Додано: Вів 07 гру, 2021 17:54
Україна запускає добровільне фармакологічне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна запускає добровільне фармакологічне медстрахування: скільки коштує і як працюватиме.
Додано: Вів 07 гру, 2021 17:57
Замала страхова сума для такої ціни. У ДМС страхування коштує 5 тисяч, а страхова сума 100 тисяч.
А тут 1500 і покриття лише 20 тисяч і лише ліків. А ймовірний сценарій коли за рік людині взагалі не знадобляться ліки...
Додано: Вів 07 гру, 2021 18:30
Это первое действие марлезонского балета.
А второе - это участие в добровольном страховании государства, с покрытием расходов непосредственно фармкомпаниям по программе реимбурсации.
Следите за руками))
А в целом, что то слишком много они налогов собрали? Пора войну отменять!
Додано: Вів 07 гру, 2021 20:57
Re: Україна запускає добровільне фармакологічне...
У ДМС нормальний пакет, з покритиям ліків і більшості процедур в нормальних лікарнях - більше 15 тисяч. За 5000 буде хіба франшиза на ліки і покриття клінік найнижчої категорії і без більшості процедур
Додано: Вів 07 гру, 2021 23:34
Re: Україна запускає добровільне фармакологічне...
Не смішіть, які ще профсоюзи
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