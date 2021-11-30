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Україна запускає добровільне
фармакологічне...

Україна запускає добровільне фармакологічне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 17:54

Україна запускає добровільне фармакологічне...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався деталі.

Дивися повний текст Україна запускає добровільне фармакологічне медстрахування: скільки коштує і як працюватиме.
R2
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Вышеизложенное выглядит,как игра в напёрстки.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 17:57

Замала страхова сума для такої ціни. У ДМС страхування коштує 5 тисяч, а страхова сума 100 тисяч.
А тут 1500 і покриття лише 20 тисяч і лише ліків. А ймовірний сценарій коли за рік людині взагалі не знадобляться ліки...
bodia1406
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 18:30

Это первое действие марлезонского балета.
А второе - это участие в добровольном страховании государства, с покрытием расходов непосредственно фармкомпаниям по программе реимбурсации.
Следите за руками))
А в целом, что то слишком много они налогов собрали? Пора войну отменять!
astatempo
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 20:57

Re: Україна запускає добровільне фармакологічне...

bodia1406 написав:Замала страхова сума для такої ціни. У ДМС страхування коштує 5 тисяч, а страхова сума 100 тисяч.
А тут 1500 і покриття лише 20 тисяч і лише ліків. А ймовірний сценарій коли за рік людині взагалі не знадобляться ліки...
У ДМС нормальний пакет, з покритиям ліків і більшості процедур в нормальних лікарнях - більше 15 тисяч. За 5000 буде хіба франшиза на ліки і покриття клінік найнижчої категорії і без більшості процедур
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 23:12

Просто перекладіть профсоюзні гроші на це
r_a_piskunov
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 23:34

Re: Україна запускає добровільне фармакологічне...

r_a_piskunov написав:Просто перекладіть профсоюзні гроші на це
Не смішіть, які ще профсоюзи
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 01:11

Фармакология- Наука о действии лекарственных веществ на организм.
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 09:25

То же самое что и с налохами.
Ты налохи плотишь, только непонятно, зачем и за что.
p_a_l
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Похоже отечественные производители фармы, пролобировали себе кормушку.
egor6508
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