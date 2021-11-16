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Рейтинг банків
за прибутковістю

Рейтинг банків за прибутковістю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 19:20

Рейтинг банків за прибутковістю

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє НБУ.

Дивися повний текст Рейтинг банків за прибутковістю.
R2
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