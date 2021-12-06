Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВДТСУ.
Дивися повний текст В Україні планують розширити мережу надходження скрапленого газу.
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Додано: Сер 08 гру, 2021 05:25
В Україні планують розширити мережу надходження...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планують розширити мережу надходження скрапленого газу.
Додано: Сер 08 гру, 2021 05:25
Как сообщалось, оператор ГТС Украины планирует создать гарантированные мощности для импорта газа из Венгрии.
Которая недавно подписала долгосрочный контракт с Газпромом :)
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