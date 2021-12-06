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В Україні планують розширити
мережу надходження...

В Україні планують розширити мережу надходження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 05:25

В Україні планують розширити мережу надходження...

Пропонуємо до обговорення:
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВДТСУ.

Дивися повний текст В Україні планують розширити мережу надходження скрапленого газу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 05:25

Как сообщалось, оператор ГТС Украины планирует создать гарантированные мощности для импорта газа из Венгрии.

Которая недавно подписала долгосрочный контракт с Газпромом :)
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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