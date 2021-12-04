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Finance.ua дарує 700 гривень за участь у дослідженні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 гру, 2021 12:57
Пропонуємо до обговорення:
Сайт Finance.ua запрошує двох респондентів взяти участь у дослідженні аудиторії кредитних продуктів.
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