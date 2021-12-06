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Finance.ua дарує 700 гривень
за участь у дослідженні

Finance.ua дарує 700 гривень за участь у дослідженні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:57

Finance.ua дарує 700 гривень за участь у дослідженні

Пропонуємо до обговорення:
Сайт Finance.ua запрошує двох респондентів взяти участь у дослідженні аудиторії кредитних продуктів.

Дивися повний текст Finance.ua дарує 700 гривень за участь у дослідженні.
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Клуб рыжих? :)
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 13:38

Re: Finance.ua дарує 700 гривень за участь у дослідженні

https://youtu.be/tH9kwYSUpJQ
Вадим Жураковский
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peter_chernishov
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 18:50

Re: Finance.ua дарує 700 гривень за участь у дослідженні

А почему в условиях верхняя сумма кредита ограничена? Остальное более-менее объяснимо. Если кредиты были только более 50к, то ты такой редкий буржуй, что и разговаривать не интересно?
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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