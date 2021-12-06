Сайт Finance.ua запрошує двох респондентів взяти участь у дослідженні аудиторії кредитних продуктів.
Дивися повний текст Finance.ua дарує 700 гривень за участь у дослідженні.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 гру, 2021 12:57
Finance.ua дарує 700 гривень за участь у дослідженні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Finance.ua дарує 700 гривень за участь у дослідженні.
Додано: Сер 08 гру, 2021 13:38
Re: Finance.ua дарує 700 гривень за участь у дослідженні
Додано: Сер 08 гру, 2021 18:50
Re: Finance.ua дарує 700 гривень за участь у дослідженні
А почему в условиях верхняя сумма кредита ограничена? Остальное более-менее объяснимо. Если кредиты были только более 50к, то ты такой редкий буржуй, что и разговаривать не интересно?
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