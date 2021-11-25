У МОЗ пояснили зменшення терміну дії «жовтого»...

_hunter написав:LOKY написав:
Многие уже переболели и им эта вакцинация нужна, как рыбе зонтик. В мире признают, что переболеть намного эффективнее вакцинации.
Так переболевших колоться никто и не заставляет
А ссылки на эти "признания" можно? -- или сам только что придумал?
Во-первых заставляют, не ври. Сделали смешной срок для сертификата о выздоровлении - 90 дней. И сертификата о полном курсе вакцинации - 12 мес. Чувствуешь разницу? )))))) Или в упор не видишь? А сертификат на антитела вообще никому не нужен, самый информативный тест.
А про эффективность тебе любой инфекционист расскажет о чем они собственно и рассказывают на передачах. Сейчас все равно модераторы потрут пост, они тут вакцинацию защищают любыми способами.