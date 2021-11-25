RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У МОЗ пояснили зменшення
терміну дії «жовтого»...

У МОЗ пояснили зменшення терміну дії «жовтого»...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 13:06

  _hunter написав:
  LOKY написав:
  asdasd написав:Может, многие украинцы не спешат делать вторую прививку, потому что побочки такие, что они понимают, что скопытятся раньше времени? А бессмертие обещают только после 6-й прививки :-) Можно не дожить...

Многие уже переболели и им эта вакцинация нужна, как рыбе зонтик. В мире признают, что переболеть намного эффективнее вакцинации.

Так переболевших колоться никто и не заставляет :lol:
Зображення

А ссылки на эти "признания" можно? -- или сам только что придумал? :lol:

Во-первых заставляют, не ври. Сделали смешной срок для сертификата о выздоровлении - 90 дней. И сертификата о полном курсе вакцинации - 12 мес. Чувствуешь разницу? )))))) Или в упор не видишь? А сертификат на антитела вообще никому не нужен, самый информативный тест.
А про эффективность тебе любой инфекционист расскажет о чем они собственно и рассказывают на передачах. Сейчас все равно модераторы потрут пост, они тут вакцинацию защищают любыми способами.
LOKY
 
Повідомлень: 1001
З нами з: 11.10.11
Подякував: 8 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Економічний паспорт: у Зеленського пояснили, чому...
R2 » Вів 07 гру, 2021 11:41
6 501
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 гру, 2021 11:34
tk86
У Зеленського пояснили, чому тисячу за вакцинацію не...
R2 » П'ят 03 гру, 2021 13:35
8 421
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 гру, 2021 08:13
akido
Українцям пояснили, в якому випадку впаде ціна на олію 1, 2
R2 » Сер 24 лис, 2021 07:46
19 1209
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 лис, 2021 12:01
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34908)
09.12.2021 13:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.