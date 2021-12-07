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Ще одного українця оштрафували
на 17 тисяч гривень через...

Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:15

Можно ссылочку на решение суда?
kotboriska
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:21

Интересно, а как полиция подтвердила его личность без паспорта? А потом еще и выписала штраф, а суд потом еще и подтвердил ? Они все в небесах прочитали , что он Василишин? ))) Очередной вброс СМИ...
08049533474z
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:29

Еще одного? Уже был один?))
Почему уважаемое издание не прикрепит ссылку на решение суда? а какое-то РБК, при чем не ссылка на сам материал, а РБК на захид нет.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:31

  Tamagoch написав:я вдягаю маску для себе та більше з повагою до здоров'я оточуючих... а от паспорти та сертифікати я носити з собою не буду принципово, тому цікаво, за що б мене, наприклад, могли притягти, якщо маска на мені вдягнена правильно, та ще зі мною є сертифікат на маску (щоправда китайською мовою), адже такий документ не містить мою персональну інформацію, тому його можу й показати, мені не важко ))


Журналисты часто перекручивают и искажают информацию так, что становится абсолютно непонятно что произошло и кто виноват.
Из сообщения понятно одно, что возник конфликт между продавцом и покупателем из-за отказа покупателя одеть маску. Продавцы часто просят одеть покупателей маску (продавцов за это наказывают) и если те спокойно одевают то никаких проблем не возникает. А если покупатель упирается рогом то вполне справедливо могла быть вызвана полиция, которая за нарушение карантинного режима, а не за отсутствие паспорта, выписала штраф 17тыс.гривен (паспорт могли потребовать для установления личности - на кого выписывать штраф).
Если это было именно так, то полиция справедливо оштрафовала гражданина.
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:36

  vladperecnev29 написав:Уже не знают каким способом денег содрать, принимая глупые законы, я впервые слышу такой бред, хожу то с паспортом, то без, никто не штрафует, а за что штрафовать, мужик со Львова правильно им сказал, что он не обязан носить паспорт с собой, где это написано

законы никто не менял, и согласно законам никто не имеет право требовать паспорт.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:37

  Tamagoch написав:я вдягаю маску для себе та більше з повагою до здоров'я оточуючих... а от паспорти та сертифікати я носити з собою не буду принципово, тому цікаво, за що б мене, наприклад, могли притягти, якщо маска на мені вдягнена правильно, та ще зі мною є сертифікат на маску (щоправда китайською мовою), адже такий документ не містить мою персональну інформацію, тому його можу й показати, мені не важко ))

был бы человек, а статья найдется :)
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 09 гру, 2021 09:42, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:39

  Цитрин написав:Не оштрафовали, а выписали штраф, возможно противозаконно. Но тут нужно разбираться.

Из новости не ясно, за что штраф выписали? За то, что без маски в магазине был? Или за то что документов не носил? Может он в том магазине по какой-то причине был обязан носить документы, т.к. был его сотрудником? Непонятно.

Если противозаконно, нужно подавать иск в суд и привлекать к ответственности за правонарушение того кто выписал.

Пишут, что суд, поэтому уже оштрафовал
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:00

Кто-то из классиков говорил, что чем дурнее и многочисленные законы в некоей системе, тем ближе конец системы. К сожалению
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:03

Стало интересно. Нашел что 9 месяцев назад была такая ситуация. Человек подал аппеляцию и отделался замечанием вместо 17 тыс. штрафа. Суть той басни, наши суды овно как и статьи на основании которых штрафуют. Или всех или никого, а нетак что как судье захотелось или как он понял суть статьи.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 10:16

Re: Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через

Навіщо генерувати провокаційні заголовки? Не за відсутність паспорта, а за брутальну відмову виконувати карантинні вимоги під час пандемії штраф.
new-user
 
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  #<12
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