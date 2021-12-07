Ще одного українця оштрафували на 17 тисяч гривень через...
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Tamagoch написав:я вдягаю маску для себе та більше з повагою до здоров'я оточуючих... а от паспорти та сертифікати я носити з собою не буду принципово, тому цікаво, за що б мене, наприклад, могли притягти, якщо маска на мені вдягнена правильно, та ще зі мною є сертифікат на маску (щоправда китайською мовою), адже такий документ не містить мою персональну інформацію, тому його можу й показати, мені не важко ))
Журналисты часто перекручивают и искажают информацию так, что становится абсолютно непонятно что произошло и кто виноват. Из сообщения понятно одно, что возник конфликт между продавцом и покупателем из-за отказа покупателя одеть маску. Продавцы часто просят одеть покупателей маску (продавцов за это наказывают) и если те спокойно одевают то никаких проблем не возникает. А если покупатель упирается рогом то вполне справедливо могла быть вызвана полиция, которая за нарушение карантинного режима, а не за отсутствие паспорта, выписала штраф 17тыс.гривен (паспорт могли потребовать для установления личности - на кого выписывать штраф). Если это было именно так, то полиция справедливо оштрафовала гражданина.
vladperecnev29 написав:Уже не знают каким способом денег содрать, принимая глупые законы, я впервые слышу такой бред, хожу то с паспортом, то без, никто не штрафует, а за что штрафовать, мужик со Львова правильно им сказал, что он не обязан носить паспорт с собой, где это написано
законы никто не менял, и согласно законам никто не имеет право требовать паспорт.
Tamagoch написав:я вдягаю маску для себе та більше з повагою до здоров'я оточуючих... а от паспорти та сертифікати я носити з собою не буду принципово, тому цікаво, за що б мене, наприклад, могли притягти, якщо маска на мені вдягнена правильно, та ще зі мною є сертифікат на маску (щоправда китайською мовою), адже такий документ не містить мою персональну інформацію, тому його можу й показати, мені не важко ))
Цитрин написав:Не оштрафовали, а выписали штраф, возможно противозаконно. Но тут нужно разбираться.
Из новости не ясно, за что штраф выписали? За то, что без маски в магазине был? Или за то что документов не носил? Может он в том магазине по какой-то причине был обязан носить документы, т.к. был его сотрудником? Непонятно.
Если противозаконно, нужно подавать иск в суд и привлекать к ответственности за правонарушение того кто выписал.
Стало интересно. Нашел что 9 месяцев назад была такая ситуация. Человек подал аппеляцию и отделался замечанием вместо 17 тыс. штрафа. Суть той басни, наши суды овно как и статьи на основании которых штрафуют. Или всех или никого, а нетак что как судье захотелось или как он понял суть статьи.