За минулий місяць український автопарк поповнили 905 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Дивися повний текст Українці активно скуповують електромобілі: Топ-5 найпопулярніших моделей.
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Додано: Чет 09 гру, 2021 08:49
Українці активно скуповують електромобілі: Топ-5...
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Дивися повний текст Українці активно скуповують електромобілі: Топ-5 найпопулярніших моделей.
Додано: Чет 09 гру, 2021 08:50
А что делать когда аккумы гавкнут?
5 лет покатался и на свалку или нужно искать лоха чтобы ему продать?
Ну и как влияет количество электромобилей на цену за электричество для населения?
Додано: Чет 09 гру, 2021 09:10
p_a_l
Вроде как вариант с лохом и описан в статье выше. Доля новых авто из перечня - только 13 процентов, остальное лотерея.
Додано: Чет 09 гру, 2021 09:32
тариф для населения низкий за счет перекрестного субсидирования от тарифа юриков, поэтому, в случае резкого изменения пропорции соотношения объемов потребления электроэнергии население\юрики, придется поднимать тариф для населения или опять для юридических потребителей, чтобы закрыть дыру.
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