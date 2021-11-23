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monobank почав відкривати
картки для виплат вакцинованим

monobank почав відкривати картки для виплат вакцинованим
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 18:33

monobank почав відкривати картки для виплат вакцинованим

Пропонуємо до обговорення:
monobank розпочав відкривати карти для отримання вакцинованими клієнтами компенсації 1000 гривень від держави.

Дивися повний текст monobank почав відкривати картки для виплат вакцинованим.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 18:33

А если у меня уже есть карточка моно ?
kaprizniy
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 18:41

  kaprizniy написав:А если у меня уже есть карточка моно ?

Без разницы, это отдельная карта
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 18:45

мда))
kaprizniy
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 18:46

R2другие банки будут? ничего не слышно?
djastina_1994
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 18:50

Re: monobank почав відкривати картки для виплат вакцинованим

Пока карта неоткрывается, хоть и есть в меню
А еще МОНО обещает по ней тоже кеш-бек и мили начислять
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 18:53

Все 8 млрд. ТОЛЬКО через Монобанк? Морда не треснет у банка? :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 19:14

  BBC написав:Пока карта неоткрывается, хоть и есть в меню
А еще МОНО обещает по ней тоже кеш-бек и мили начислять

Открылась без проблем, обновите приложение
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 19:37

  djastina_1994 написав:R2другие банки будут? ничего не слышно?

Альфа уже тоже дает открывать
Faceless
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