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monobank почав відкривати картки для виплат вакцинованим
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Додано: Чет 09 гру, 2021 18:33
Пропонуємо до обговорення:
monobank розпочав відкривати карти для отримання вакцинованими клієнтами компенсації 1000 гривень від держави.
Дивися повний текст monobank почав відкривати картки для виплат вакцинованим
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R2
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Додано: Чет 09 гру, 2021 18:33
А если у меня уже есть карточка моно ?
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kaprizniy
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Додано: Чет 09 гру, 2021 18:41
kaprizniy написав:
А если у меня уже есть карточка моно ?
Без разницы, это отдельная карта
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Faceless
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Додано: Чет 09 гру, 2021 18:45
мда))
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kaprizniy
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Додано: Чет 09 гру, 2021 18:46
R2другие банки будут? ничего не слышно?
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djastina_1994
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Додано: Чет 09 гру, 2021 18:50
Пока карта неоткрывается, хоть и есть в меню
А еще МОНО обещает по ней тоже кеш-бек и мили начислять
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BBC
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Додано: Чет 09 гру, 2021 19:14
BBC написав:
Пока карта неоткрывается, хоть и есть в меню
А еще МОНО обещает по ней тоже кеш-бек и мили начислять
Открылась без проблем, обновите приложение
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vitaliian
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Додано: Чет 09 гру, 2021 19:37
djastina_1994 написав:R2
другие банки будут? ничего не слышно?
Альфа уже тоже дает открывать
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Faceless
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