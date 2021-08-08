Передбачені законом терміни досудового розслідування у справі "Роттердам+", що тривало з 2017 року, спливли.
Дивися повний текст Строки досудового розслідування у справі «Роттердам+» вичерпано, - ВАКС.
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Додано: Чет 09 гру, 2021 19:57
Строки досудового розслідування у справі «Роттердам+»...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Строки досудового розслідування у справі «Роттердам+» вичерпано, - ВАКС.
Додано: Чет 09 гру, 2021 20:07
Re: Строки досудового розслідування у справі «Роттердам+»...
Який склад злочину? Взули на гроші - звичайна практика у країні.
Додано: Чет 09 гру, 2021 21:28
Ничего не закрыто! Не пишите ерунды. 39 млрд которые украл ахметов будут вернуты каждому гражданину как и все предприятия укррудпрома.
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