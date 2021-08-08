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Строки досудового розслідування
у справі «Роттердам+»...

Строки досудового розслідування у справі «Роттердам+»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 19:57

Строки досудового розслідування у справі «Роттердам+»...

Пропонуємо до обговорення:
Передбачені законом терміни досудового розслідування у справі "Роттердам+", що тривало з 2017 року, спливли.

Дивися повний текст Строки досудового розслідування у справі «Роттердам+» вичерпано, - ВАКС.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 19:57

ну нарешті
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 20:07

Re: Строки досудового розслідування у справі «Роттердам+»...

Який склад злочину? Взули на гроші - звичайна практика у країні.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 21:28

Ничего не закрыто! Не пишите ерунды. 39 млрд которые украл ахметов будут вернуты каждому гражданину как и все предприятия укррудпрома.
l4567
 
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