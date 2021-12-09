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Українці під час перепису
населення відповідатимуть на...

Українці під час перепису населення відповідатимуть на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 20:43

Українці під час перепису населення відповідатимуть на...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні схвалили Програму перепису населення у 2023 році. Під час якої громадяни мають відповісти на понад 50 запитань.

Дивися повний текст Українці під час перепису населення відповідатимуть на понад 50 запитань: основні теми.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 20:43

"...граждане должны ответить." - в каком законе это написано ? Что мне мешает с порога послать их подальше и не отвечать ?
LutsMan
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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