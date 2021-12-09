В Україні схвалили Програму перепису населення у 2023 році. Під час якої громадяни мають відповісти на понад 50 запитань.
Дивися повний текст Українці під час перепису населення відповідатимуть на понад 50 запитань: основні теми.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 гру, 2021 20:43
Українці під час перепису населення відповідатимуть на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці під час перепису населення відповідатимуть на понад 50 запитань: основні теми.
Додано: Чет 09 гру, 2021 20:43
"...граждане должны ответить." - в каком законе это написано ? Что мне мешает с порога послать их подальше и не отвечать ?
|