RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Тариф на газ для населення
наступного року має бути...

Тариф на газ для населення наступного року має бути...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 12:52

Тариф на газ для населення наступного року має бути...

Пропонуємо до обговорення:
Тариф на газ для населення наступного року має відповідати комерційній ціні газу, що означатиме його підвищення, вважає екс-глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв.

Дивися повний текст Тариф на газ для населення наступного року має бути комерційним – ексголова «Нафтогазу».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96604
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 12:53

вот тут им карта и повалит
велвел
 
Повідомлень: 18
З нами з: 21.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 41 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прямі іноземні інвестиції на кінець року сягнуть $6,5...
R2 » П'ят 10 гру, 2021 13:13
2 39
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 гру, 2021 15:03
bodia1406
ТОП-3 кращих кнопкових телефонів 2021 року з двома...
R2 » Чет 09 гру, 2021 17:18
2 81
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 гру, 2021 00:03
neonto
Українці під час перепису населення відповідатимуть на...
R2 » Чет 09 гру, 2021 20:43
1 120
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 гру, 2021 20:43
LutsMan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.