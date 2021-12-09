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Тариф на газ для населення наступного року має бути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 12:52
Пропонуємо до обговорення:
Тариф на газ для населення наступного року має відповідати комерційній ціні газу, що означатиме його підвищення, вважає екс-глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв.
Дивися повний текст Тариф на газ для населення наступного року має бути комерційним – ексголова «Нафтогазу»
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 12:53
вот тут им карта и повалит
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велвел
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