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З сьогоднішнього дня в магазинах
не можна безкоштовно...

З сьогоднішнього дня в магазинах не можна безкоштовно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 18:48

Re: З сьогоднішнього дня в магазинах не можна безкоштовно...

Когда изобрели полиэтиленовые пакеты, их действительно позиционировали, как заботу о природе, чтобы не было необходимости в огромном количестве бумаги. Но! Они предполагались как многоразовые. А потом их сделали сверхтонкими одноразовыми, и все получилось наоборот
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 21:36

  Faceless написав:Когда изобрели полиэтиленовые пакеты, их действительно позиционировали, как заботу о природе, чтобы не было необходимости в огромном количестве бумаги. Но! Они предполагались как многоразовые. А потом их сделали сверхтонкими одноразовыми, и все получилось наоборот


чувствую таки туалетная бумага от такой "заботы об экологии" - должна в ближайшее время знатно подорожать.
но вот газеты "Правда" или "Труд" уже нету, чем жопу подтирать будем?

вот так в мире всё взаимосвязано - избавляемся от пластиковых кульков, а дорожать будет туалетная бумага)))
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 22:08

  Faceless написав:Переважна більшість ніколи нічого не усвідомлює і не буде. Собівартість поліетиленового буквально копійки, тому їх роздавали безкоштовно, і переважній більшості абсолютно начхати і на екологію, і на збереження природи, навіть якщо це питання переплати в копійки.

Наскільки подібна турбота про екологію в майбутньому межує із турботою про екологію в сьогоденні, коли йде щоденна вирубка лісу?
Подібний бізнес не має нічого спільного з екологією, як у першому, так і у другому випадку.
Також, тому засоби індивідуального захисту в пандемію у нас телепортуються в більш вигідну площину.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 22:16

  chipmunk написав:ну от буду важити 5 сортів фрухтів клеїти стікер на руку, а фрухти в торбу . Хай переважують, як не вірять :) Є час і натхнення...

Не, так не круто. Даёшь по стикеру на каждую картофелину!
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 22:31

Re: З сьогоднішнього дня в магазинах не можна безкоштовно...

Просто потрібно вибрати середовище, де тобі комфортно, а не витрачати життя на щоденне обговорення, падіння рівня життя та комфорту.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 22:35

  phantom_systems написав:
  chipmunk написав:ну от буду важити 5 сортів фрухтів клеїти стікер на руку, а фрухти в торбу . Хай переважують, як не вірять :) Є час і натхнення...

Не, так не круто. Даёшь по стикеру на каждую картофелину!

Купить пакетики синего/зелёного цвета пак и ходить с ними. В форе и Сильпо зелёные есть туда только с синими. В АТБ только прозрачные туда с любыми можно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 22:41

Re: З сьогоднішнього дня в магазинах не можна безкоштовно...

  vitaliian написав:многоразовая полиэтиленовая.

Як в сованеку:
- Где купил туалетную бумагу?
- Та из химчистки несу...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 18:03

Re: З сьогоднішнього дня в магазинах не можна безкоштовно...

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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 00:19

  smdtranz написав:
  Цитрин написав:можно было сказать, что передумали пакет покупать и попросить продать рыбу без пакета, выложив её на ленту без пакета


А местным жлобам лишь бы нагадить вокруг себя, демонстрируя, какие они умные протестанты)
та заплати ты уже те несчастные 30 копеек за пакеты, это же реальный товар, они так и стоят с производства. или вы думаете, что кассир, которому это убирать, занимается государственной политикой в области оборота пакетов?


Ну конечно, так и стоят, 30 копеек.
Производственная себестоимость этого пакета сильно так дешевле.
Вчера в АТБ купил упаковку 100 штук, за 21 гривню. 1 пакет-майка получается стоит 2,1 коп. там же в магазине.
Итого, наценка АТБ в 6 ! раз или же +500%. На потоке, общий плюс из ничего, нормально так :idea:

Нормально, Григорий! Отлично, Константин! Михаил Жванецкий
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 08:23

Re: З сьогоднішнього дня в магазинах не можна безкоштовно...

  Прораб написав:Наскільки подібна турбота про екологію в майбутньому межує із турботою про екологію в сьогоденні, коли йде щоденна вирубка лісу?

Если вместо пластика станут использовать бумажно-картонные упаковки то прощай Карпатские леса)..
Джон
 
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