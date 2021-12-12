|
|
|
З сьогоднішнього дня в магазинах не можна безкоштовно...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 гру, 2021 08:55
Faceless написав:
це не хохма, це реальність!
більшість пенсіонерів так і беруть - жменьку мандаринок і вязку бананів
кульочкам - БОЙКОТ!!!
хай сі нажеруть АТБ-и і Сільпошки своїми кулечками
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 12256
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 1010 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 16 гру, 2021 09:02
EKO написав: smdtranz написав: Цитрин написав:
можно было сказать, что передумали пакет покупать и попросить продать рыбу без пакета, выложив её на ленту без пакета
А местным жлобам лишь бы нагадить вокруг себя, демонстрируя, какие они умные протестанты)
та заплати ты уже те несчастные 30
копеек за пакеты, это же реальный товар, они так и стоят с производства
. или вы думаете, что кассир, которому это убирать, занимается государственной политикой в области оборота пакетов?
Ну конечно, так и стоят, 30 копеек.
Производственная себестоимость этого пакета сильно так дешевле.
Вчера в АТБ купил упаковку 100 штук, за 21 гривню. 1 пакет-майка получается стоит 2,1 коп. там же в магазине.
А как с ними в торговый зал войти? Надо показывать охраннику сколько у вас собственных пакетиков чтобы их не всчитали на кассе?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 9684
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1694 раз.
- Подякували: 2472 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 гру, 2021 09:55
vitaliian написав: EKO написав: smdtranz написав:
А местным жлобам лишь бы нагадить вокруг себя, демонстрируя, какие они умные протестанты)
та заплати ты уже те несчастные 30
копеек за пакеты, это же реальный товар, они так и стоят с производства
. или вы думаете, что кассир, которому это убирать, занимается государственной политикой в области оборота пакетов?
Ну конечно, так и стоят, 30 копеек.
Производственная себестоимость этого пакета сильно так дешевле.
Вчера в АТБ купил упаковку 100 штук, за 21 гривню. 1 пакет-майка получается стоит 2,1 коп. там же в магазине.
А как с ними в торговый зал войти? Надо показывать охраннику сколько у вас собственных пакетиков чтобы их не всчитали на кассе?
Сцуко: финансовый форум мегауспешных воротил. Народ на полном серьезе выясняет как бы съэкономить на одноразовом пластиковом пакетике...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5740
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 403 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 гру, 2021 10:00
EKO написав:
Ну конечно, так и стоят, 30 копеек.
Производственная себестоимость этого пакета сильно так дешевле.
Вчера в АТБ купил упаковку 100 штук, за 21 гривню. 1 пакет-майка получается стоит 2,1 коп. там же в магазине.
Итого, наценка АТБ в 6 ! раз или же +500%. На потоке, общий плюс из ничего, нормально так
100 штук за 21 грн. - это 21 коп. за штуку.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 2040
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 589 раз.
- Подякували: 316 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 гру, 2021 10:04
Gastarbaiter написав: EKO написав:
Ну конечно, так и стоят, 30 копеек.
Производственная себестоимость этого пакета сильно так дешевле.
Вчера в АТБ купил упаковку 100 штук, за 21 гривню. 1 пакет-майка получается стоит 2,1 коп.
там же в магазине.
Итого, наценка АТБ в 6 ! раз или же +500%. На потоке, общий плюс из ничего, нормально так
100 штук за 21 грн. - это 21 коп. за штуку.
Финансовые воротилы еще и неграмотные
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5740
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 403 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 29 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|