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З сьогоднішнього дня в магазинах
не можна безкоштовно...

З сьогоднішнього дня в магазинах не можна безкоштовно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 08:55

  Faceless написав:Зображення


це не хохма, це реальність!

більшість пенсіонерів так і беруть - жменьку мандаринок і вязку бананів

кульочкам - БОЙКОТ!!!
хай сі нажеруть АТБ-и і Сільпошки своїми кулечками
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:02

  EKO написав:
  smdtranz написав:
  Цитрин написав:можно было сказать, что передумали пакет покупать и попросить продать рыбу без пакета, выложив её на ленту без пакета


А местным жлобам лишь бы нагадить вокруг себя, демонстрируя, какие они умные протестанты)
та заплати ты уже те несчастные 30 копеек за пакеты, это же реальный товар, они так и стоят с производства. или вы думаете, что кассир, которому это убирать, занимается государственной политикой в области оборота пакетов?


Ну конечно, так и стоят, 30 копеек.
Производственная себестоимость этого пакета сильно так дешевле.
Вчера в АТБ купил упаковку 100 штук, за 21 гривню. 1 пакет-майка получается стоит 2,1 коп. там же в магазине.

А как с ними в торговый зал войти? Надо показывать охраннику сколько у вас собственных пакетиков чтобы их не всчитали на кассе?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 09:55

  vitaliian написав:
  EKO написав:
  smdtranz написав:А местным жлобам лишь бы нагадить вокруг себя, демонстрируя, какие они умные протестанты)
та заплати ты уже те несчастные 30 копеек за пакеты, это же реальный товар, они так и стоят с производства. или вы думаете, что кассир, которому это убирать, занимается государственной политикой в области оборота пакетов?


Ну конечно, так и стоят, 30 копеек.
Производственная себестоимость этого пакета сильно так дешевле.
Вчера в АТБ купил упаковку 100 штук, за 21 гривню. 1 пакет-майка получается стоит 2,1 коп. там же в магазине.

А как с ними в торговый зал войти? Надо показывать охраннику сколько у вас собственных пакетиков чтобы их не всчитали на кассе?

Сцуко: финансовый форум мегауспешных воротил. Народ на полном серьезе выясняет как бы съэкономить на одноразовом пластиковом пакетике... :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:00

  EKO написав:Ну конечно, так и стоят, 30 копеек.
Производственная себестоимость этого пакета сильно так дешевле.
Вчера в АТБ купил упаковку 100 штук, за 21 гривню. 1 пакет-майка получается стоит 2,1 коп. там же в магазине.
Итого, наценка АТБ в 6 ! раз или же +500%. На потоке, общий плюс из ничего, нормально так :idea:

100 штук за 21 грн. - это 21 коп. за штуку.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:04

  Gastarbaiter написав:
  EKO написав:Ну конечно, так и стоят, 30 копеек.
Производственная себестоимость этого пакета сильно так дешевле.
Вчера в АТБ купил упаковку 100 штук, за 21 гривню. 1 пакет-майка получается стоит 2,1 коп. там же в магазине.
Итого, наценка АТБ в 6 ! раз или же +500%. На потоке, общий плюс из ничего, нормально так :idea:

100 штук за 21 грн. - это 21 коп. за штуку.

Финансовые воротилы еще и неграмотные :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 5740
З нами з: 22.03.15
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  #<1 ... 6789
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