RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Президент анонсував програму
кредитування «Українська...

Президент анонсував програму кредитування «Українська...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 22:49

Президент анонсував програму кредитування «Українська...

Пропонуємо до обговорення:
У країні незабаром запрацює програма “Українська мрія”.

Дивися повний текст Президент анонсував програму кредитування «Українська мрія» за ставкою 5% у гривні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96614
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 22:50

Здраствуйте!когда заработает программа украинская мрия.Как предприниматель интересует ,для приобретения жилья ,молодая семья с ребёнкам,нужно жильё под маленький процент.
kubrak_o2112
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податок на покупку авто чи квартири: Гетманцев анонсував... 1, 2, 3
R2 » Сер 01 гру, 2021 11:14
29 2530
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 гру, 2021 07:28
Schmit
Зеленський анонсував економічний паспорт українця: як...
R2 » Сер 01 гру, 2021 13:38
7 511
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 гру, 2021 18:09
5_10
Україна розпочинає масштабну програму «Велика...
R2 » Сер 01 гру, 2021 14:39
8 347
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 гру, 2021 14:33
alt402

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.