У країні незабаром запрацює програма “Українська мрія”.
Дивися повний текст Президент анонсував програму кредитування «Українська мрія» за ставкою 5% у гривні.
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 22:49
Президент анонсував програму кредитування «Українська...
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Дивися повний текст Президент анонсував програму кредитування «Українська мрія» за ставкою 5% у гривні.
Додано: П'ят 10 гру, 2021 22:50
Здраствуйте!когда заработает программа украинская мрия.Как предприниматель интересует ,для приобретения жилья ,молодая семья с ребёнкам,нужно жильё под маленький процент.
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