RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як вплине на Україну: в
Європі зафіксували різке...

Як вплине на Україну: в Європі зафіксували різке...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 09:21

Як вплине на Україну: в Європі зафіксували різке...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Carscoops із посиланням на результати дослідження AutoScout24.

Дивися повний текст Як вплине на Україну: в Європі зафіксували різке зростання цін на вживані авто.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96614
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 09:22

там рады отдать авто за любые деньги, а у нас целую политику приписывают
велвел
 
Повідомлень: 19
З нами з: 21.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 17:05

Сподіваюсь, що і на нас це вплине і менше будуть завозити цього смердючого металобрухту
espanol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 245
З нами з: 24.02.14
Подякував: 169 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 17:12

  espanol написав:Сподіваюсь, що і на нас це вплине і менше будуть завозити цього смердючого металобрухту

Да, все жители Украины сразу пересядут на новые Мерседесы. Занимайте очередь на поставки 2023 уже сейчас.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2036
З нами з: 26.02.18
Подякував: 587 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 18:24

espanol
Судячи по вашому коментарю,ви диванний експерт.Металобрухт це ті авто,які експлуатуються у нас понад 20 років і більшу кількість з них-це радянський автопром.З за кордону завозяться авто у гарному стані.Не плутайте з бляхами,які завозили без розмитнення.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2541
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Китай на межі колапсу: як це вплине на економіку України
R2 » Нед 05 гру, 2021 20:52
8 797
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 гру, 2021 19:29
hottabich111
Вік ввезених в Україну авто збільшився вдвічі (інфографіка)
R2 » Нед 05 гру, 2021 09:41
1 93
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 10:45
aa9218ih
Tesla Model 3 поступилася лідерством у Європі (дані за...
R2 » Нед 28 лис, 2021 18:23
1 135
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 лис, 2021 18:23
frank_fqc

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.