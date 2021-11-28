Про це повідомляє Carscoops із посиланням на результати дослідження AutoScout24.
Дивися повний текст Як вплине на Україну: в Європі зафіксували різке зростання цін на вживані авто.
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Додано: Суб 11 гру, 2021 09:21
Як вплине на Україну: в Європі зафіксували різке...
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Дивися повний текст Як вплине на Україну: в Європі зафіксували різке зростання цін на вживані авто.
Додано: Суб 11 гру, 2021 09:22
там рады отдать авто за любые деньги, а у нас целую политику приписывают
Додано: Суб 11 гру, 2021 17:05
Сподіваюсь, що і на нас це вплине і менше будуть завозити цього смердючого металобрухту
Додано: Суб 11 гру, 2021 17:12
Додано: Суб 11 гру, 2021 18:24
espanol
Судячи по вашому коментарю,ви диванний експерт.Металобрухт це ті авто,які експлуатуються у нас понад 20 років і більшу кількість з них-це радянський автопром.З за кордону завозяться авто у гарному стані.Не плутайте з бляхами,які завозили без розмитнення.
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