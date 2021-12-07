Борги за комуналку: коли житло автоматично виставлять на...

espanol написав:
і в дворі в половини стоять автівки на газонах з середньою ціною 400 тис. грн. Парадокс
В прошлом веке не только мобильным телефоном мало кто мог похвастать, но даже владельцами проводного телефона были счастливчики. А сейчас даже кнопочной нокии с цветным дисплеем и WAP-интернетом у бомжей никто не удивляется. Парадокс...
Причём у госслужащих часто смартфоны дороже 50 тысяч грн и элитные авто дороже 1 млн.грн, при явно несоответствующих доходах. Парадокс...
Казалось бы такими гаджетами, как и элитными авто должны пользоваться успешные частные бизнесмены. Но нет, почему-то они в основном у тех, кто живет за счет госбюджета (и тех самых завышенных тарифов), а также их родственников и знакомых... Парадокс...