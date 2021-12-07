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Борги за комуналку: коли житло
автоматично виставлять на...

Борги за комуналку: коли житло автоматично виставлять на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 11:39

Борги за комуналку: коли житло автоматично виставлять на...

Пропонуємо до обговорення:
Рішення було прийнято у зв'язку з тим, що в Україні щорічно погіршується ситуація із заборгованістю – вона стрімко зростає і на кожну українську сім'ю припадає 4 тис. грн боргу.

Дивися повний текст Борги за комуналку: коли житло автоматично виставлять на продаж — думка експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 12:54

"...У нас привыкли за коммуналку, за услуги, которые почти невозможно отрезать, вообще не платить,..."

Так сделайте так чтобы их было возможно отрезать, клоуны. Какого я например вам обязан платить за отопление летом которого нет? Его и зимой нет. Отрезайте, мне не нужна такая "медвежья услуга".
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 17:02

Давно на часі, чому одні повинні платити за інших? На кожну родину 4 тис. грн боргу за комуналку і в дворі в половини стоять автівки на газонах з середньою ціною 400 тис. грн. Парадокс
espanol
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 19:53

Re: Борги за комуналку: коли житло автоматично виставлять на

цікаво, тобто треба слідкувати щоб не було більше 120тис... непогана сума, хай гроші попрацюють :)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 02:42

  espanol написав:і в дворі в половини стоять автівки на газонах з середньою ціною 400 тис. грн. Парадокс


В прошлом веке не только мобильным телефоном мало кто мог похвастать, но даже владельцами проводного телефона были счастливчики. А сейчас даже кнопочной нокии с цветным дисплеем и WAP-интернетом у бомжей никто не удивляется. Парадокс...

Причём у госслужащих часто смартфоны дороже 50 тысяч грн и элитные авто дороже 1 млн.грн, при явно несоответствующих доходах. Парадокс...

Казалось бы такими гаджетами, как и элитными авто должны пользоваться успешные частные бизнесмены. Но нет, почему-то они в основном у тех, кто живет за счет госбюджета (и тех самых завышенных тарифов), а также их родственников и знакомых... Парадокс...
Цитрин
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