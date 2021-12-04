Після завершення періоду податкової амністії будуть запроваджені непрямі методи оподаткування.
Дивися повний текст Міністр фінансів розповів, чим закінчиться податкова амністія.
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Додано: Нед 12 гру, 2021 10:24
Міністр фінансів розповів, чим закінчиться податкова...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр фінансів розповів, чим закінчиться податкова амністія.
Додано: Нед 12 гру, 2021 13:13
А міністр не розуміє, що при такій системі, яку він декларує, це буде звичайний рекет 90- х тільки вже в законі.
Додано: Нед 12 гру, 2021 13:17
А чем начнется не рассказал? Ни один банк не примет деньги на спец счет без документов, а если примет, то заморозит. Министры стращают граждан, НБУ пишет письма банкам, банки хотят закон, граждане в очередной раз недоумевают с происходящего.
Додано: Нед 12 гру, 2021 15:55
А не может быть же такого, что семья, включая родителей, собирали всю жизнь, скинулись и купили квартиру. Оформили ее на пару или на одного. И что тогда?
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