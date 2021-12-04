Міністр фінансів розповів, чим закінчиться податкова...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 гру, 2021 21:13
А як рахувати? Одна гривня у 1995 це 150 грн у 2022. Вони арифметично всі з/п пододають, чи що?
Додано: Пон 13 гру, 2021 00:19
Меня больше всего поражает слово АВТОМАТИЧЕСКИ. Т.е. не интересуясь откуда у чела деньги они начисляют автоматически налог. Миллион вариантов откуда деньги легально могут появиться, а они сразу налог !
Додано: Пон 13 гру, 2021 00:45
Да что вы ведетесь на эту куйню. Обычная попытка взять на понт, потому как ихняя "налоговая амнистия" гражданами в основном похерена, и поделом. Не может подобное мероприятие пройти успешно при таком уровне доверия власти. Пусть эти "рехворматоры" ещё попробуют досидеть до конца сего спектакля.
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