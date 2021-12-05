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Економічний паспорт: у яких
випадках грошима можна буде...

Економічний паспорт: у яких випадках грошима можна буде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 10:28

Економічний паспорт: у яких випадках грошима можна буде...

Пропонуємо до обговорення:
З 2023 року запрацює ФМП, де накопичуватимуться кошти українців, які не досягли 18-річного віку.

Дивися повний текст Економічний паспорт: у яких випадках грошима можна буде скористатися до 18 років.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 10:28

Интересно. А он понимает, что после его каденции его закажут свои же. Будет козлом отпущения и даже возможно наградят за все это. Посмертно.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 22:19

Господи, чем там можно будет "скористатись"???
Во-первых, не факт, что клоун просидит до 2023.
Во-вторых, не факт, что все это не отменят на фиг.
В-третьих, не факт, что там что-то там начислят.
В-четвертых, не факт, что после 2037 (?) года там можно будет что-то получить.
В-пятых, то, что там, типа, получат, не будет стоить вообще ничего.
Но ЗЕ-лохторату зайдет вообще без проблем. Раньше же заходило, и сечас зайдет.
alt402
 
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