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В Україні дорожчає інтернет:
ТОП-5 країн з найвищою...

В Україні дорожчає інтернет: ТОП-5 країн з найвищою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 20:46

В Україні дорожчає інтернет: ТОП-5 країн з найвищою...

Пропонуємо до обговорення:
Попри те, що в Україні на початку 2022 року зросте абонплата за інтернет, у країні найдешевші у світі ціни на послугу.

Дивися повний текст В Україні дорожчає інтернет: ТОП-5 країн з найвищою абонплатою.
R2
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sena_2008atp, так можно и на среднюю ЗП поделить. В ЭФиопии 125$. В Украине в 4 раза больше. Поэтому доступ в Интернет может смело дорожать ещё не в 70 раз, а во все 280 :P
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 22:01

Re: В Україні дорожчає інтернет: ТОП-5 країн з найвищою...

в Україні на початку 2022 року зросте абонплата за інтернет


Очередное "спасение отечественного производителя" (частных лавочек, к слову - публичных акционерных обществ "Одескабель" и "Завод Південкабель") за счет кармана конечного потребителя услуг: https://delo.ua/business/reshenie-oask- ... net-388394

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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 00:48

Какие 307 фунтов? С верху стоимость интернетоа Маск ограничил своим старлинком в 100 бакосв или 100 евро в зависимости от региона.
gretzky_vic
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 02:36

  gretzky_vic написав:Какие 307 фунтов? С верху стоимость интернетоа Маск ограничил своим старлинком в 100 бакосв или 100 евро в зависимости от региона.

В Эфиопии? На спутники Маска там можно посмотреть и бесплатно. Но Интернет с них получить пока нельзя даже за 307 фунтов. В Украине, кстати, тоже.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 10:32

  moveton написав:sena_2008atp, так можно и на среднюю ЗП поделить. В ЭФиопии 125$. В Украине в 4 раза больше. Поэтому доступ в Интернет может смело дорожать ещё не в 70 раз, а во все 280 :P
Можна поділити, тільки в телефонному опитуванні кількох тисяч глядачів під час ефіру одного з телеканалів днями з'ясувалося, що лише 3% з них отримують дохід понад 14 тис. грн.
new-user
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 10:51

  new-user написав:
  moveton написав:sena_2008atp, так можно и на среднюю ЗП поделить. В ЭФиопии 125$. В Украине в 4 раза больше. Поэтому доступ в Интернет может смело дорожать ещё не в 70 раз, а во все 280 :P
... в телефонному опитуванні кількох тисяч глядачів під час ефіру одного з телеканалів днями з'ясувалося, що лише 3% з них отримують дохід понад 14 тис. грн.

Что говорит, о том, что успешные люди зомбоящик не смотрят, а те кто смотрят -- предпочитают посторонним о своих доходах не распространяться :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 11:02

Укртелеком: с 2022 подорожает медь на 40 грн. Итого: 210 грн. Скорость - кал. Буду отключаться. Тупой менеджмент "Укртелекома".
3x2x3x2
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 16:47

2.5G = 30₴ :)
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