Попри те, що в Україні на початку 2022 року зросте абонплата за інтернет, у країні найдешевші у світі ціни на послугу.
Дивися повний текст В Україні дорожчає інтернет: ТОП-5 країн з найвищою абонплатою.
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Додано: Нед 12 гру, 2021 20:46
В Україні дорожчає інтернет: ТОП-5 країн з найвищою...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні дорожчає інтернет: ТОП-5 країн з найвищою абонплатою.
Додано: Нед 12 гру, 2021 20:46
Это уже даже не интересно.Опять голые не говорящие ни о чём цифры.Для кого?Народ давно уже сравнивает все цены с нагрузкой на заработную плату.Эра лохтората в прошлом.Заканчивайте.
Додано: Нед 12 гру, 2021 21:10
sena_2008atp, так можно и на среднюю ЗП поделить. В ЭФиопии 125$. В Украине в 4 раза больше. Поэтому доступ в Интернет может смело дорожать ещё не в 70 раз, а во все 280
Додано: Нед 12 гру, 2021 22:01
Re: В Україні дорожчає інтернет: ТОП-5 країн з найвищою...
Очередное "спасение отечественного производителя" (частных лавочек, к слову - публичных акционерных обществ "Одескабель" и "Завод Південкабель") за счет кармана конечного потребителя услуг:
Додано: Нед 12 гру, 2021 22:22
Мля, очередной высер от finance.ua.
Слов нет.
Лишь бы офигительный заголовок написать.
Додано: Пон 13 гру, 2021 00:48
Какие 307 фунтов? С верху стоимость интернетоа Маск ограничил своим старлинком в 100 бакосв или 100 евро в зависимости от региона.
Додано: Пон 13 гру, 2021 02:36
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