Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів
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hno3 написав:Это система контроля граждан будет принята, хочет этого население или нет.
Какого такого контроля? Не говоря уж о том, что пока это исключительно болтовня, про отмену анонимных предоплаченных симок никто не заикается. Речь исключительно о "Если вы хотите иметь телефон, который в дальнейшем будете использовать для финансовых операций или для получения цифровых услуг, в частности для получения электронно-цифровой подписи". Стать клиентом банка или получить ЭЦП без привязки этого дела к своему паспорту довольно проблематично.
Я ніколи не хотів, і зараз не хочу, прив'язувати жоден сервіс, особливо фінансовий, до якогось там номера телефону.
Зараз в них задача закрити дірки в Дії, і закон робиться під неї, все прив'язується до телефона. Бо вже без телефона на вулицю не вийдеш.
ніякими "діями" не користуюся, і не збираюсь користуватися.
equinox написав:Зараз в них задача закрити дірки в Дії, і закон робиться під неї, все прив'язується до телефона.
Это ещё какой музыкой навеяло? Как раз Дия к симке не привязана вообще. Человек в ней по КЭП или bankID аутентифицируется.
equinox написав:Бо вже без телефона на вулицю не вийдеш.
Хорошо, что я этого не знаю и спокойно хожу без него
GUD написав:Да не говорите... Какие-то малахольные (по вашему) в Раде сидят...
Зачем же так? Нормальные сидят и в Раде и в правительстве. Но у них KPI не по эффективному принятию полезных законов, а больше по имитации бурной деятельности, чтобы было видно, что люди не просто так немаленькую зряплату получают. Одни подают хаповый законопроект и этим светятся в новостях. У других появляется возможность занять время его обсуждением. В итоге все при деле, а проект принимать совсем не обязательно, если какое-то лобби на нём реально не настаивает. Например, уже не первый год в Раде лежит проект о поднятии безналогового порога на посылки хотя бы до предыдущего значения в 150 евро. Почему-то у меня уже и надежды нет, что доживу до его принятия.