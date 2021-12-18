Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів
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hno3 написав:Это система контроля граждан будет принята, хочет этого население или нет.
Какого такого контроля? Не говоря уж о том, что пока это исключительно болтовня, про отмену анонимных предоплаченных симок никто не заикается. Речь исключительно о "Если вы хотите иметь телефон, который в дальнейшем будете использовать для финансовых операций или для получения цифровых услуг, в частности для получения электронно-цифровой подписи". Стать клиентом банка или получить ЭЦП без привязки этого дела к своему паспорту довольно проблематично.
Я ніколи не хотів, і зараз не хочу, прив'язувати жоден сервіс, особливо фінансовий, до якогось там номера телефону.
Зараз в них задача закрити дірки в Дії, і закон робиться під неї, все прив'язується до телефона. Бо вже без телефона на вулицю не вийдеш.
ніякими "діями" не користуюся, і не збираюсь користуватися.
equinox написав:Зараз в них задача закрити дірки в Дії, і закон робиться під неї, все прив'язується до телефона.
Это ещё какой музыкой навеяло? Как раз Дия к симке не привязана вообще. Человек в ней по КЭП или bankID аутентифицируется.
equinox написав:Бо вже без телефона на вулицю не вийдеш.
Хорошо, что я этого не знаю и спокойно хожу без него
GUD написав:Да не говорите... Какие-то малахольные (по вашему) в Раде сидят...
Зачем же так? Нормальные сидят и в Раде и в правительстве. Но у них KPI не по эффективному принятию полезных законов, а больше по имитации бурной деятельности, чтобы было видно, что люди не просто так немаленькую зряплату получают. Одни подают хаповый законопроект и этим светятся в новостях. У других появляется возможность занять время его обсуждением. В итоге все при деле, а проект принимать совсем не обязательно, если какое-то лобби на нём реально не настаивает. Например, уже не первый год в Раде лежит проект о поднятии безналогового порога на посылки хотя бы до предыдущего значения в 150 евро. Почему-то у меня уже и надежды нет, что доживу до его принятия.
Якщо сім карту можна буде поміняти по ксерокопії паспорта, так же як кредити зараз видають, то мабуть сенсу в тому не багато. Яка відповідальність працівника оператора, який не перевірить наявність оригіналів документів, та наявність особи яка принесла ті документи
kotik902008 написав:Якщо сім карту можна буде поміняти по ксерокопії паспорта, так же як кредити зараз видають, то мабуть сенсу в тому не багато. Яка відповідальність працівника оператора, який не перевірить наявність оригіналів документів, та наявність особи яка принесла ті документи
Я так понимаю, что, если сотрудник не захочет проверять, то и копия паспорта не нужна. У самого сотрудника за это никакой ответственности нет, но в целом у оператора: "Кінцеві користувачі послуг під час замовлення та/або отримання електронних комунікаційних послуг мають право на: ... 12) відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання постачальником електронних комунікаційних послуг обов’язків, передбачених договором про надання електронних комунікаційних послуг чи законодавством"
Що за маячня? Мені чомусь ніколи жодні шахраї, чи спамери, чи колектори ніколи в житті не телефонували. Може просто менше треба свій номер де попало світити, а не пхати всім підряд той кабальних контракт?
Зараз, якщо мені новий тариф не подобається, то мобільний оператор не отримує грошей, допоки не запропонує більш вигідні умови, а при контрактах хочуть зобов'язати переплачувати за мобільний зв'язок всіх і завжди.