Бренд банку - один з найвагоміших факторів при пошуку фінансових послуг в онлайні.
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Додано: Пон 13 гру, 2021 13:00
Популярність українських банків в інтернеті
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Популярність українських банків в інтернеті.
Додано: Пон 13 гру, 2021 13:00
"В первом полугодии 2021 года только два банка показали положительную динамику роста спроса."
"Динамика роста" - это уже вторая производная что ли? Потому что первая, т.е. сам рост, у них в таблице положительная для семи банков.
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