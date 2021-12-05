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Популярність українських
банків в інтернеті

Популярність українських банків в інтернеті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:00

Популярність українських банків в інтернеті

Пропонуємо до обговорення:
Бренд банку - один з найвагоміших факторів при пошуку фінансових послуг в онлайні.

Дивися повний текст Популярність українських банків в інтернеті.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:00

"В первом полугодии 2021 года только два банка показали положительную динамику роста спроса."
"Динамика роста" - это уже вторая производная что ли? Потому что первая, т.е. сам рост, у них в таблице положительная для семи банков.
moveton
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