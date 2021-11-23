Національне антикорупційне бюро вручило три нові підозри у справі розкрадання коштів "Київзеленбуду" на суму 115,2 млн грн.
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Додано: Пон 13 гру, 2021 15:55
Розкрадання 115 мільйонів «Київзеленбуду»: НАБУ вручило...
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Дивися повний текст Розкрадання 115 мільйонів «Київзеленбуду»: НАБУ вручило нові підозри.
Додано: Пон 13 гру, 2021 15:55
А казалось бы - какой-то вшивенький "зэлэнбуд", а "залёг на дно" в Италии.
Воруют с широко открытыми глазами, и не стесняются.
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