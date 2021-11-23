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Розкрадання 115 мільйонів
«Київзеленбуду»: НАБУ вручило...

Розкрадання 115 мільйонів «Київзеленбуду»: НАБУ вручило...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 15:55

Розкрадання 115 мільйонів «Київзеленбуду»: НАБУ вручило...

Пропонуємо до обговорення:
Національне антикорупційне бюро вручило три нові підозри у справі розкрадання коштів "Київзеленбуду" на суму 115,2 млн грн.

Дивися повний текст Розкрадання 115 мільйонів «Київзеленбуду»: НАБУ вручило нові підозри.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 15:55

А казалось бы - какой-то вшивенький "зэлэнбуд", а "залёг на дно" в Италии.
Воруют с широко открытыми глазами, и не стесняются.
Omega
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