Споживча інфляція у листопаді 2021 року в річному вимірі сповільнилася до 10,3% (із 10,9% у жовтні).
Дивися повний текст Шмигаль анонсував поступове зниження споживчої інфляції.
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Додано: Пон 13 гру, 2021 22:11
Шмигаль анонсував поступове зниження споживчої інфляції
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Дивися повний текст Шмигаль анонсував поступове зниження споживчої інфляції.
Додано: Пон 13 гру, 2021 22:11
Этот пан уже клятвенно обещал снижение цены на подсолнечное масло в два раза с 1 сентября.Так,что извините на фоне вранья очередной прогноз это звон бубенцов.
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