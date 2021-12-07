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Шмигаль анонсував поступове
зниження споживчої інфляції

Шмигаль анонсував поступове зниження споживчої інфляції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 22:11

Шмигаль анонсував поступове зниження споживчої інфляції

Пропонуємо до обговорення:
Споживча інфляція у листопаді 2021 року в річному вимірі сповільнилася до 10,3% (із 10,9% у жовтні).

Дивися повний текст Шмигаль анонсував поступове зниження споживчої інфляції.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 22:11

Этот пан уже клятвенно обещал снижение цены на подсолнечное масло в два раза с 1 сентября.Так,что извините на фоне вранья очередной прогноз это звон бубенцов.
sena_2008atp
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