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Тисяча за вакцинацію.
Сьогодні починають приймати...

Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 23:02

Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати...

Пропонуємо до обговорення:
Відсьогодні і до 29 грудня прийматимуть заявки на виплату тисячі гривень.

Дивися повний текст Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати заявки: інструкція.
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