RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Тисяча за вакцинацію.
Сьогодні починають приймати...

Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 23:02

Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати...

Пропонуємо до обговорення:
Відсьогодні і до 29 грудня прийматимуть заявки на виплату тисячі гривень.

Дивися повний текст Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати заявки: інструкція.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96640
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 23:02

Передайте мою на армію
orynchak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 16.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 09:23

Со вчерашнего дня в хвалёной Дие произошёл сбой. Ничего не работало.
Все ломанулись зелёную тыщу заказывать? Или хакеры подсуетились со взломом?
Omega
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1434
З нами з: 18.07.07
Подякував: 3 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 10:39

Re: Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати...

с 19 числа можно заказывать в Дие, сейчас только карты можно подготовить для приема этой тысячи.
Примат
 
Повідомлень: 4
З нами з: 09.12.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 10:55

  Примат написав:с 19 числа можно заказывать в Дие, сейчас только карты можно подготовить для приема этой тысячи.

У меня при входе в дию сегодня спросило хочу ли я получить ту 1000 ( всплывающее меню)
vitaliian
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 9648
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1689 раз.
Подякували: 2463 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна отримає ще $150 млн кредиту на вакцинацію від...
R2 » Вів 14 гру, 2021 11:59
1 10
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 гру, 2021 11:59
sensei
Віртуальні картки «тисячі за вакцинацію» вже оформили...
R2 » Пон 13 гру, 2021 12:57
6 327
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 гру, 2021 16:51
moveton
Світовий банк виділив Україні на вакцинацію проти Covid...
R2 » Пон 13 гру, 2021 11:38
0 83
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 гру, 2021 11:38
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.