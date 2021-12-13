Відсьогодні і до 29 грудня прийматимуть заявки на виплату тисячі гривень.
Дивися повний текст Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати заявки: інструкція.
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Додано: Пон 13 гру, 2021 23:02
Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати заявки: інструкція.
Додано: Вів 14 гру, 2021 09:23
Со вчерашнего дня в хвалёной Дие произошёл сбой. Ничего не работало.
Все ломанулись зелёную тыщу заказывать? Или хакеры подсуетились со взломом?
Додано: Вів 14 гру, 2021 10:39
Re: Тисяча за вакцинацію. Сьогодні починають приймати...
с 19 числа можно заказывать в Дие, сейчас только карты можно подготовить для приема этой тысячи.
Додано: Вів 14 гру, 2021 10:55
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