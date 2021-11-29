Про це повідомило німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Дивися повний текст Австрія закликає ввести в експлуатацію «Північний потік-2».
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Додано: Вів 14 гру, 2021 09:28
Австрія закликає ввести в експлуатацію «Північний потік-2»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Австрія закликає ввести в експлуатацію «Північний потік-2».
Додано: Вів 14 гру, 2021 09:28
Австрійці так нічому і не навчилися або голова австрійського МЗС говорить голосом отриманих московських хабарів
Додано: Вів 14 гру, 2021 09:35
А почему между "сделать так, как выгодно Австрии, но невыгодно Украине" и "сделать так, как выгодно Украине, но невыгодно Австрии", австрийцы должны выбирать второй вариант? Все страны думают, в первую очередь, о себе. И те, кто поддерживает Украину относительно СП-2, делают это потому, что это выгодно именно им.
Додано: Вів 14 гру, 2021 10:31
почитайте на вікі - "Дилема в'язня", там доступно для широких мас пояснюється.
Додано: Вів 14 гру, 2021 10:38
PasserBy Бо це короткозора політика, яку фінансує запорєбрік і результати якої не вигідні ані Україні, ані Австрії у довготривалій перспективі. Щоб зе збагнути, треба ясно бачити. І не треба розказувати, що це суто економічний проект
Додано: Вів 14 гру, 2021 11:00
А все, кто не согласны с политикой молодого советского государства - агенты мирового империализма и 5 иностранных разведок.
СССР давно мертв, а совок в головах жив, и любое отклоннние от генеральной линии партии - это обязательно пропоаченные происки врагов народа
Додано: Вів 14 гру, 2021 11:56
Кто Вам сказал, что СП-2 выгоден Австрии??? Или Вы верите в "искреннюю благотворитнльность" России? Самый короткий и самый дешевый маршрут через Украину. Именно он обеспечивал высокую прибыль России и дешевый газ Австрии.
Но Россия, поигравшись в перекрытием газа, решила строить СП, поскольку приоритетом для Путина есть политика, а не экономика- жить в нищете для россиян- норма. Чуть разбогатев, они начинают требовать свободы и равноправия.
Додано: Вів 14 гру, 2021 13:41
Я вообше не верю в благотворительность - ни России с Австрией, ни США или ЕС. Но если Австрия будет получать газ по СП-2, я уверен, условия сделки тщательно изучат и ЕС, и оппозиция в Австрии. Поэтому, да, я считаю, что Россия предложила Австрии какие-то преимущества при использовании СП-2.
У меня нет данных, чтобы оценить это в цифрах, но у австрийских чиновников эти цифры, наверняка, есть. Поэтому я не вижу смысла кричать, что если нас что-то не устраивает, значит, караул и коррупция, потому что лучше, чем у Украины, предложений быть не может
Додано: Сер 15 гру, 2021 02:25
Т.е. по вашему выходит, что в Европе и в частности Австрии одни идиоты проживают, раз позволили себя так обмануть? И только украинские диванные эксперты знают какой стране что выгодно! Шедеврально.
И еще веселый момент-из вашего поста следует, что узнать о чем то можно только с чужих слов (Кто Вам сказал, что СП-2 выгоден Австрии ), собственные мозги и умение логически мыслить человеку типа не нужны. Действительно, зачем думать, если можно просто послушать, что по этому вопросу сказала партия(царь-батюшка, "старший товарищ", надзиратель, вселенский разум, рептилоиды)-нужное подчеркните.
И хватит уже истерик по поводу СП-2. Эта битва проиграна-плюнуть и растереть. Теперь нужно думать о том, как не проиграть всю войну.
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