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Австрія закликає ввести в експлуатацію «Північний потік-2»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 гру, 2021 09:28
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомило німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Дивися повний текст Австрія закликає ввести в експлуатацію «Північний потік-2»
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R2
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Додано: Вів 14 гру, 2021 09:28
Австрійці так нічому і не навчилися або голова австрійського МЗС говорить голосом отриманих московських хабарів
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Всюдиносапхайчик
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Додано: Вів 14 гру, 2021 09:35
Всюдиносапхайчик написав:
Австрійці так нічому і не навчилися або голова австрійського МЗС говорить голосом отриманих московських хабарів
А почему между "сделать так, как выгодно Австрии, но невыгодно Украине" и "сделать так, как выгодно Украине, но невыгодно Австрии", австрийцы должны выбирать второй вариант? Все страны думают, в первую очередь, о себе. И те, кто поддерживает Украину относительно СП-2, делают это потому, что это выгодно именно им.
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PasserBy
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Додано: Вів 14 гру, 2021 10:31
PasserBy написав: Всюдиносапхайчик написав:
Австрійці так нічому і не навчилися або голова австрійського МЗС говорить голосом отриманих московських хабарів
А почему между "сделать так, как выгодно Австрии, но невыгодно Украине" и "сделать так, как выгодно Украине, но невыгодно Австрии", австрийцы должны выбирать второй вариант? Все страны думают, в первую очередь, о себе. И те, кто поддерживает Украину относительно СП-2, делают это потому, что это выгодно именно им.
почитайте на вікі - "Дилема в'язня", там доступно для широких мас пояснюється.
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equinox
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Додано: Вів 14 гру, 2021 10:38
PasserBy
Бо це короткозора політика, яку фінансує запорєбрік і результати якої не вигідні ані Україні, ані Австрії у довготривалій перспективі. Щоб зе збагнути, треба ясно бачити. І не треба розказувати, що це суто економічний проект
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Всюдиносапхайчик
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Додано: Вів 14 гру, 2021 11:00
Всюдиносапхайчик написав:PasserBy
Бо це короткозора політика, яку фінансує запорєбрік і результати якої не вигідні ані Україні, ані Австрії у довготривалій перспективі. Щоб зе збагнути, треба ясно бачити. І не треба розказувати, що це суто економічний проект
А все, кто не согласны с политикой молодого советского государства - агенты мирового империализма и 5 иностранных разведок.
СССР давно мертв, а совок в головах жив, и любое отклоннние от генеральной линии партии - это обязательно пропоаченные происки врагов народа
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PasserBy
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Додано: Вів 14 гру, 2021 11:56
PasserBy написав: Всюдиносапхайчик написав:
Австрійці так нічому і не навчилися або голова австрійського МЗС говорить голосом отриманих московських хабарів
А почему между "сделать так, как выгодно Австрии, но невыгодно Украине" и "сделать так, как выгодно Украине, но невыгодно Австрии", австрийцы должны выбирать второй вариант?
Кто Вам сказал, что СП-2 выгоден Австрии??? Или Вы верите в "искреннюю благотворитнльность" России? Самый короткий и самый дешевый маршрут через Украину. Именно он обеспечивал высокую прибыль России и дешевый газ Австрии.
Но Россия, поигравшись в перекрытием газа, решила строить СП, поскольку приоритетом для Путина есть политика, а не экономика- жить в нищете для россиян- норма. Чуть разбогатев, они начинают требовать свободы и равноправия.
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Cris
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Додано: Вів 14 гру, 2021 13:41
Cris написав: PasserBy написав: Всюдиносапхайчик написав:
Австрійці так нічому і не навчилися або голова австрійського МЗС говорить голосом отриманих московських хабарів
А почему между "сделать так, как выгодно Австрии, но невыгодно Украине" и "сделать так, как выгодно Украине, но невыгодно Австрии", австрийцы должны выбирать второй вариант?
Кто Вам сказал, что СП-2 выгоден Австрии??? Или Вы верите в "искреннюю благотворитнльность" России? Самый короткий и самый дешевый маршрут через Украину. Именно он обеспечивал высокую прибыль России и дешевый газ Австрии.
Но Россия, поигравшись в перекрытием газа, решила строить СП, поскольку приоритетом для Путина есть политика, а не экономика- жить в нищете для россиян- норма. Чуть разбогатев, они начинают требовать свободы и равноправия.
Я вообше не верю в благотворительность - ни России с Австрией, ни США или ЕС. Но если Австрия будет получать газ по СП-2, я уверен, условия сделки тщательно изучат и ЕС, и оппозиция в Австрии. Поэтому, да, я считаю, что Россия предложила Австрии какие-то преимущества при использовании СП-2.
У меня нет данных, чтобы оценить это в цифрах, но у австрийских чиновников эти цифры, наверняка, есть. Поэтому я не вижу смысла кричать, что если нас что-то не устраивает, значит, караул и коррупция, потому что лучше, чем у Украины, предложений быть не может
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PasserBy
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Додано: Сер 15 гру, 2021 02:25
Cris написав: PasserBy написав:
А почему между "сделать так, как выгодно Австрии, но невыгодно Украине" и "сделать так, как выгодно Украине, но невыгодно Австрии", австрийцы должны выбирать второй вариант?
Кто Вам сказал, что СП-2 выгоден Австрии??? Или Вы верите в "искреннюю благотворитнльность" России? Самый короткий и самый дешевый маршрут через Украину. Именно он обеспечивал высокую прибыль России и дешевый газ Австрии.
Но Россия, поигравшись в перекрытием газа, решила строить СП, поскольку приоритетом для Путина есть политика, а не экономика- жить в нищете для россиян- норма. Чуть разбогатев, они начинают требовать свободы и равноправия.
Т.е. по вашему выходит, что в Европе и в частности Австрии одни идиоты проживают, раз позволили себя так обмануть? И только украинские диванные эксперты знают какой стране что выгодно! Шедеврально.
И еще веселый момент-из вашего поста следует, что узнать о чем то можно только с чужих слов (Кто Вам сказал, что СП-2 выгоден Австрии
), собственные мозги и умение логически мыслить человеку типа не нужны. Действительно, зачем думать, если можно просто послушать, что по этому вопросу сказала партия(царь-батюшка, "старший товарищ", надзиратель, вселенский разум, рептилоиды)-нужное подчеркните.
И хватит уже истерик по поводу СП-2. Эта битва проиграна-плюнуть и растереть. Теперь нужно думать о том, как не проиграть всю войну.
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drevlyanin
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Додано: Сер 15 гру, 2021 08:31
drevlyanin написав:
И хватит уже истерик по поводу СП-2. Эта битва проиграна-плюнуть и растереть. Теперь нужно думать о том, как не проиграть всю войну.
Очень понравилась эта фраза, как по мне уже пора разворачивать пропаганду и переходить на план Б. надеюсь что он есть.
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hno3
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