Австрія закликає ввести в експлуатацію «Північний потік-2»

Cris написав:PasserBy написав:
А почему между "сделать так, как выгодно Австрии, но невыгодно Украине" и "сделать так, как выгодно Украине, но невыгодно Австрии", австрийцы должны выбирать второй вариант?
Кто Вам сказал, что СП-2 выгоден Австрии??? Или Вы верите в "искреннюю благотворитнльность" России? Самый короткий и самый дешевый маршрут через Украину. Именно он обеспечивал высокую прибыль России и дешевый газ Австрии.
Но Россия, поигравшись в перекрытием газа, решила строить СП, поскольку приоритетом для Путина есть политика, а не экономика- жить в нищете для россиян- норма. Чуть разбогатев, они начинают требовать свободы и равноправия.
Не только самый короткий и дешевый маршрут, но и самый надежный.
Украинская "труба", это не одна ветка, которая работает в комплексе с огромными хранилищами. Даже если на всех ветках одновременно случится ЧП, хранилища обеспечат бесперебойную поставку газа, а ремонт труб не займет много времени. Если же с подводной трубой случится что-то серьезное, да еще и посреди зимы в лютые морозы, Европа может на долго остаться без газа. Таким образом СП-2 не только убыточен (транзит подводными трубами по любому будет дороже) но и подрывает энергетическую безопасность ЕС. Это чисто политический проект.