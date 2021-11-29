Австрія закликає ввести в експлуатацію «Північний потік-2»
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Всюдиносапхайчик написав:Австрійці так нічому і не навчилися або голова австрійського МЗС говорить голосом отриманих московських хабарів
А почему между "сделать так, как выгодно Австрии, но невыгодно Украине" и "сделать так, как выгодно Украине, но невыгодно Австрии", австрийцы должны выбирать второй вариант?
Кто Вам сказал, что СП-2 выгоден Австрии??? Или Вы верите в "искреннюю благотворитнльность" России? Самый короткий и самый дешевый маршрут через Украину. Именно он обеспечивал высокую прибыль России и дешевый газ Австрии. Но Россия, поигравшись в перекрытием газа, решила строить СП, поскольку приоритетом для Путина есть политика, а не экономика- жить в нищете для россиян- норма. Чуть разбогатев, они начинают требовать свободы и равноправия.
Не только самый короткий и дешевый маршрут, но и самый надежный. Украинская "труба", это не одна ветка, которая работает в комплексе с огромными хранилищами. Даже если на всех ветках одновременно случится ЧП, хранилища обеспечат бесперебойную поставку газа, а ремонт труб не займет много времени. Если же с подводной трубой случится что-то серьезное, да еще и посреди зимы в лютые морозы, Европа может на долго остаться без газа. Таким образом СП-2 не только убыточен (транзит подводными трубами по любому будет дороже) но и подрывает энергетическую безопасность ЕС. Это чисто политический проект.
PasserBy написав: А почему между "сделать так, как выгодно Австрии, но невыгодно Украине" и "сделать так, как выгодно Украине, но невыгодно Австрии", австрийцы должны выбирать второй вариант?
Кто Вам сказал, что СП-2 выгоден Австрии??? Или Вы верите в "искреннюю благотворитнльность" России? Самый короткий и самый дешевый маршрут через Украину. Именно он обеспечивал высокую прибыль России и дешевый газ Австрии. Но Россия, поигравшись в перекрытием газа, решила строить СП, поскольку приоритетом для Путина есть политика, а не экономика- жить в нищете для россиян- норма. Чуть разбогатев, они начинают требовать свободы и равноправия.
Т.е. по вашему выходит, что в Европе и в частности Австрии одни идиоты проживают, раз позволили себя так обмануть? И только украинские диванные эксперты знают какой стране что выгодно! Шедеврально. И еще веселый момент-из вашего поста следует, что узнать о чем то можно только с чужих слов (Кто Вам сказал, что СП-2 выгоден Австрии ), собственные мозги и умение логически мыслить человеку типа не нужны. Действительно, зачем думать, если можно просто послушать, что по этому вопросу сказала партия(царь-батюшка, "старший товарищ", надзиратель, вселенский разум, рептилоиды)-нужное подчеркните. И хватит уже истерик по поводу СП-2. Эта битва проиграна-плюнуть и растереть. Теперь нужно думать о том, как не проиграть всю войну.
Тобто на конкретне питання "Чим СП-2 вигідніший для Австрії ніж український маршрут" ви відповідаєте: "В Австрії одні ідіоти?". Дуже аргументована дискусія. Ні, в Австрії не ідіоти, в Австрії деякі чиновники просто куплені Кремлем. Ось вам від повідь на ваше питання. Докази - Угорщина. Новий контракт передбачає доставку газу в Угорщину через Турцію!! В Угорщині одні ідіоти сидять? Адже очевидно що через Турцію маршрут значно довший і складніший.
andrijk777 написав:в Австрії не ідіоти, в Австрії деякі чиновники просто куплені Кремлем. Ось вам від повідь на ваше питання. Докази - Угорщина. Новий контракт передбачає доставку газу в Угорщину через Турцію!! В Угорщині одні ідіоти сидять? Адже очевидно що через Турцію маршрут значно довший і складніший.
Что сделает любой бизнес-консультант или просто бизнесмен, если узнает, что его предложению предпочли предложение конкурента? Попробует узнать, что именно предложил конкурент. Что сделает Полиграф Полиграфович Шариков или ещё какой-то совок, если ему скажут, что он что-то делает не так? Объявит все происками Антанты,мирового империализма или ещё кого-то. И такой совковый подход напрочь убивает любые перспективы развития.