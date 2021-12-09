Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі поінформував.
Дивися повний текст Гетманцев прозвітував про перший тиждень боротьби зі скрутками.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 11:36
Гетманцев прозвітував про перший тиждень боротьби зі...
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Дивися повний текст Гетманцев прозвітував про перший тиждень боротьби зі скрутками.
Додано: Вів 14 гру, 2021 11:36
Ожидаем очередного подорожания! Они "борются" со скрутками, а за все платим мы!
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