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Гетманцев прозвітував про
перший тиждень боротьби зі...

Гетманцев прозвітував про перший тиждень боротьби зі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:36

Гетманцев прозвітував про перший тиждень боротьби зі...

Пропонуємо до обговорення:
Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі поінформував.

Дивися повний текст Гетманцев прозвітував про перший тиждень боротьби зі скрутками.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:36

Ожидаем очередного подорожания! Они "борются" со скрутками, а за все платим мы!
kosvlad87
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 12:07

НДС потрібно відмінити, і проблема буде вирішена!
zloy_ukr
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