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Майнінг у землянці: на Київщині криптофермер вкрав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 гру, 2021 11:54
Пропонуємо до обговорення:
Працівники "ДТЕК Київські регіональні електромережі" знайшли в лісі на Київщині криптоферму, яка викрала електроенергії на мільйон гривень. Зловмисник влаштував ферму з майнінгу у землянці.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 11:54
Вот интересные. А счет то кому?
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